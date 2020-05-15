Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Международным днем семьи Общество

Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Международным днем семьи, который отмечается 15 мая.

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«Семья — это основа жизни, начало всех начал, это близкие люди, родители, дети и дом, где нас любят и ждут. Семья — это надежная опора для любого человека, источник вдохновения и сил для преодоления любых жизненных трудностей. Именно в семье ребенок формируется как личность, учится добру, справедливости, любви, а также уважению к окружающим», — подчеркнул он.

По словам Владимира Мутовкина, крепкие семьи всегда были основой нравственного развития общества, сохранения культурных традиций и духовного наследия.

«Построить крепкую и дружную семью, вырастить детей, быть для них примером — это большая работа и ответственность. Я хочу сказать особые слова благодарности многодетным семьям и семьям, в которых воспитываются приемные дети. Спасибо вам за нелегкий родительский труд, щедрость души, заботу и терпение! Спасибо дедушкам и бабушкам, вырастившим собственных детей, а теперь помогающим воспитывать внуков и правнуков!» — сказал глава города.

Он пожелал жителям Пензы, чтобы в их домах царили гармония, взаимопонимание, надежда, вера, любовь и звучал детский смех.

«Счастья вам, крепкого здоровья, добра, удачи и благополучия во всех делах! Берегите и цените свои семьи, храните семейный уют и тепло!» — добавил Владимир Мутовкин.