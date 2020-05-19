EN
23:37:38 Вторник, 19 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 245 случаев заражения коронавирусом, 861 пациент выздоровел, 12 человек умерли

Объявлен конкурс эскизных проектов стелы для сквера на улице Пионерской в Пензе

09:11 | 19.05.2020 | Общество

Печать

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Управление градостроительства и архитектуры города объявило конкурс эскизных проектов скульптурной части стелы «Мы из Пензы» для размещения в сквере на улице Пионерской.

Объявлен конкурс эскизных проектов стелы для сквера на улице Пионерской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, архитектурно-художественный образ композиции должен стилистически соответствовать монументу воинской и трудовой славы пензенцев.

В наносимых на объект изображениях необходимо отразить этапы развития Пензенской области с момента образования и до наших дней.

Читайте также

Жителям предложат оценить эскизы стелы с именами героев для сквера «Пионерский» в Пензе

В эпизодах, направленных на увековечивание памяти о воинских и трудовых подвигах уроженцев и жителей региона в 1941–1945 годах, следует представить образы женщин и детей, внесших свою лепту в Победу. Кроме того, авторы должны показать послевоенный период как время становления Пензенской области в качестве важного индустриального региона России с приоритетным развитием машиностроения, приборостроения и наукоемких технологических разработок. Также нужно подчеркнуть вклад деятелей культуры, искусства, науки и образования в жизнь региона.

Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться с 16 июня по 17 августа.

Итоги будут подведены до 23 сентября.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Реконструкция здания бывшего дома офицеров в Пензе завершена почти на 85% — министр Компания «Т Плюс» направила 104 млн. рублей на борьбу с коронавирусом в регионах присутствия
Татьяне Васильевой планируется присвоить звание «Почетный гражданин города Пензы» Платные парковки в 2019 году пополнили бюджет Пензы почти на 6 млн. рублей
«Т Плюс» в 2020 году вложит в теплосети и источники генерации более 30 млрд. рублей В Пензенской области проведено около 61 тыс. тестов на коронавирус
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама