Объявлен конкурс эскизных проектов стелы для сквера на улице Пионерской в Пензе Общество

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Управление градостроительства и архитектуры города объявило конкурс эскизных проектов скульптурной части стелы «Мы из Пензы» для размещения в сквере на улице Пионерской.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, архитектурно-художественный образ композиции должен стилистически соответствовать монументу воинской и трудовой славы пензенцев.

В наносимых на объект изображениях необходимо отразить этапы развития Пензенской области с момента образования и до наших дней.

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В эпизодах, направленных на увековечивание памяти о воинских и трудовых подвигах уроженцев и жителей региона в 1941–1945 годах, следует представить образы женщин и детей, внесших свою лепту в Победу. Кроме того, авторы должны показать послевоенный период как время становления Пензенской области в качестве важного индустриального региона России с приоритетным развитием машиностроения, приборостроения и наукоемких технологических разработок. Также нужно подчеркнуть вклад деятелей культуры, искусства, науки и образования в жизнь региона.

Прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться с 16 июня по 17 августа.

Итоги будут подведены до 23 сентября.