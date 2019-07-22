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Жителям предложат оценить эскизы стелы с именами героев для сквера «Пионерский» в Пензе

10:09 | 22.07.2019 | Общество

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Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Мнение жителей необходимо учесть при утверждении эскиза будущей стелы с именами героев-пензенцев, которую планируется установить на территории сквера «Пионерский» в рамках предстоящей реконструкции. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

Жителям предложат оценить эскизы стелы с именами героев для сквера «Пионерский» в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, выбор окончательного варианта должен быть за горожанами.

«Давайте завершать творческий поиск, он у нас затянулся с вами», — отметил Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 22 июля.

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В свою очередь начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе пояснил, что проект реконструкции сквера подготовлен, рассмотрен членами градсовета и передан на экспертизу, после прохождения которой будут начаты работы по обновлению территории.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 сентября 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» в лице гендиректора Станислава Ходоса заключили контракт на разработку проектной документации по объекту «Сквер «Пионерский», цена которого составила 927 тыс. рублей.

Весь объем работ требовалось выполнить до 1 декабря 2018 года.

В соответствии с требованиями заказчика, исполнитель должен был показать на плане границы различных видов покрытий, в том числе мощения плиткой; перечислить виды растений и кустарников, которые намечено высадить; представить варианты малых архитектурных форм и места их размещения; а также дать предложения по праздничному оформлению территории.

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При этом в конкурсной документации указано два основных требования к архитектурным решениям — сохранение без изменения существующей инфраструктуры бассейна (фонтана) и разработка решения по стеле «Герои войны, 1941–1945».

В мае 2019 года в пресс-службе областного правительства сообщили, что стела под рабочим названием «А мы из Пензы» будет выполнена в виде Знамени Победы на месте существующего фонтана. На ней предлагается разместить имена героев войны, трудового фронта, деятелей искусства. Композицию «Журавли» намечено перенести в расположенный рядом сквер Бессмертного полка, участок улицы Пионерской — от улицы Луначарского до улицы Коммунистической — сделать полностью пешеходной. Ближе к ней предлагается перенести музей военной техники под открытым небом.

Как уточняется в документации, размещенной на портале госзакупок, работы по реконструкции запланированы на 2019 год.

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