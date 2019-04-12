EN
22:19:37 Пятница, 12 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Платная парковка в центре Пензы до конца года принесет в бюджет более 800 тыс. рублей

18:06 | 12.04.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Бюджет Пензы, по прогнозу, получит более 800 тыс. рублей от работы платной муниципальной парковки вблизи площади имени В.И. Ленина с сентября по декабрь 2019 года. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии в пятницу, 12 апреля.

Платная парковка в центре Пензы до конца года принесет в бюджет более 800 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он напомнил, что эта парковка станет платной с начала осени.

Читайте также

Виктор Кувайцев предложил обустроить парковочные места у гимназии №13 в Пензе

Также Александр Утин уточнил, что за 2018 год бюджет Пензы получил около 2,8 млн. рублей от работы платных муниципальных парковок на улицах Лермонтова и Пушкина.

Кроме того, в ходе заседания была затронута тема завершения отопительного сезона.

Александр Утин пояснил, что основанием для отключения центрального отопления в многоквартирных домах является установление среднесуточной температуры воздуха не менее +8°C в течение пяти суток.

По его словам, в ближайшее время в Пензе ожидается похолодание, сообщает пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с разрушением кирпичной кладки дома на Южной поляне В Пензе произошло частичное обрушение кладки дома на улице Калинина
В гордуме Пензы обеспокоились, что на кладбищах закончатся свободные места В Заречном выявлен факт двойного взимания платы за вывоз мусора
Абоненты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» получили доступ к телеканалу «Победа» Павел Касьянов назначен прокурором Шемышейского района
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама