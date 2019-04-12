Платная парковка в центре Пензы до конца года принесет в бюджет более 800 тыс. рублей Экономика

Пенза, 12 апреля 2019. PenzaNews. Бюджет Пензы, по прогнозу, получит более 800 тыс. рублей от работы платной муниципальной парковки вблизи площади имени В.И. Ленина с сентября по декабрь 2019 года. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству территорий и экологии в пятницу, 12 апреля.

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Он напомнил, что эта парковка станет платной с начала осени.

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Также Александр Утин уточнил, что за 2018 год бюджет Пензы получил около 2,8 млн. рублей от работы платных муниципальных парковок на улицах Лермонтова и Пушкина.

Кроме того, в ходе заседания была затронута тема завершения отопительного сезона.

Александр Утин пояснил, что основанием для отключения центрального отопления в многоквартирных домах является установление среднесуточной температуры воздуха не менее +8°C в течение пяти суток.

По его словам, в ближайшее время в Пензе ожидается похолодание, сообщает пресс-служба мэрии.