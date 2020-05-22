В Пензе жарившего шашлыки мужчину оштрафовали за несоблюдение самоизоляции Общество

Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. Мужчина, который жарил шашлыки во дворе многоквартирного дома в Пензе в период действия ограничений, введенных на территории региона в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, оштрафован за несоблюдение самоизоляции.

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«14 апреля 2020 года в 16.25 гражданин 1995 года рождения жарил шашлыки во дворе многоквартирного дома, чем нарушил режим самоизоляции, покинув место жительства и находясь в общественном месте без уважительных причин, не имея на то оснований, указанных в п. 3.12.3 постановления губернатора от 16 марта №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», — сообщил официальный представитель Первомайского районного суда Пензы.

Он добавил, что в связи с этим мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

«Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей», — уточнил представитель суда.