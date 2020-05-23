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В Пензенской области спасатели на мотоциклах впервые приступили к патрулированию улиц

11:36 | 23.05.2020 | Общество

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Пенза, 23 мая 2020. PenzaNews. Мотогруппы специализированной пожарно-спасательной части, дислоцированной в Пензе, впервые приступили к патрулированию улиц. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В Пензенской области спасатели на мотоциклах впервые приступили к патрулированию улиц

Фото: 58.mchs.gov.ru

Она напомнила, что два двухколесных транспортных средства поступило в регион в составе мобильного комплекса обеспечения деятельности высокоманевренных пожарно-спасательных средств «Кирасир» в начале 2018 года, после чего мотоциклы использовались при ликвидации последствий крупных происшествий, причем к месту они доставлялись внутри данной машины.

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«Теперь они введены в состав боевого расчета и в весенне-летний пожароопасный период будут патрулировать улицы», — пояснила собеседница агентства.

По словам Анны Шупиловой, мотогруппы будут задействованы в профилактической работе — при распространении различных памяток через почтовые ящики частных домовладений, для выявления пожаров и ликвидации мелких очагов, а также для оказания помощи при ДТП.

Она особо обратила внимание на то, что пожарно-спасательные мотоциклы, оснащенные специнструментом и первичными средствами тушения, благодаря своей маневренности могут оперативно прибыть на место происшествия.

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