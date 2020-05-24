В Пензе за два месяца в волонтерский центр «Единой России» поступило более 3 тыс. звонков Общество

Пенза, 24 мая 2020. PenzaNews. Более 3 тыс. звонков поступило в волонтерский центр, организованный два месяца назад на базе региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в здании администрации Пензы для оказания помощи гражданам в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой реготделения партии.

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«Добровольцы осуществили более 2 тыс. выездов», — добавляется в тексте.

В нем поясняется, что активисты помогают соблюдающим самоизоляцию гражданам с покупкой продуктов, предметов первой необходимости и лекарств, передают приобретенные благотворителями компьютеры перешедшим на дистанционное обучение школьникам, распространяют памятки и маски среди населения, а также доставляют средства индивидуальной защиты (СИЗ) в учреждения здравоохранения.

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Как отметила координатор волонтерского центра «Единой России» в Пензе, депутат Законодательного собрания региона Яна Куприна, добровольцы активно включились в оказание помощи больницам и медперсоналу.

«За счет сокращения расходов на выборы, ведь мы знаем, что в 2020 году у нас практически все политические процессы перешли в онлайн-формат, средства направляются на приобретение СИЗов для врачей. В течение этой недели более 1 тыс. защитных экранов, приобретенных партией, передано волонтерами в областные, межрайонные и районные больницы. Также мы доставляем хирургические перчатки, медицинские маски, специальные защитные костюмы», — сказала она.