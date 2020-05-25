В Пензе 29 мая ограничат продажу алкоголя в связи с проведением «Последнего звонка» Общество

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Продажа алкогольной продукции будет ограничена в магазинах Пензы в предстоящую пятницу, 29 мая, в связи с проведением праздника «Последний звонок». Соответствующее постановление городской администрации подписал мэр Андрей Лузгин.

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Согласно тексту документа, ограничения будут действовать в период с 8.00 до 23.00.

Администрациям Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов предстоит ознакомить с этой информацией руководство предприятий торговли, занимающихся реализацией алкоголя, и провести разъяснительную работу.

Управлению МВД России по городу Пензе рекомендовано усилить контроль за соблюдением законодательства, регламентирующего реализацию алкогольной продукции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году праздник «Последний звонок» будет организован в Пензенской области в онлайн-формате в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.