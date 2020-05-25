EN
00:10:19 Вторник, 26 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 29 мая ограничат продажу алкоголя в связи с проведением «Последнего звонка»

18:02 | 25.05.2020 | Общество

Печать

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Продажа алкогольной продукции будет ограничена в магазинах Пензы в предстоящую пятницу, 29 мая, в связи с проведением праздника «Последний звонок». Соответствующее постановление городской администрации подписал мэр Андрей Лузгин.

В Пензе 29 мая ограничат продажу алкоголя в связи с проведением «Последнего звонка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, ограничения будут действовать в период с 8.00 до 23.00.

Администрациям Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов предстоит ознакомить с этой информацией руководство предприятий торговли, занимающихся реализацией алкоголя, и провести разъяснительную работу.

Управлению МВД России по городу Пензе рекомендовано усилить контроль за соблюдением законодательства, регламентирующего реализацию алкогольной продукции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году праздник «Последний звонок» будет организован в Пензенской области в онлайн-формате в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Пензенский губернатор поручил срочно подготовить программу ремонта больниц В Пензенской области обустроенный в апреле обсерватор пока не принял ни одного человека
Начальник пензенского госпиталя для ветеранов войн заявил о текучке кадров В Пензе из больницы №4 за неделю выписаны 145 человек
В пензенский центр СВМП больные стали поступать целыми семьями — главврач Названо число пациентов пензенской областной больницы с пневмонией и коронавирусом
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама