Автор лучшего эскизного проекта стелы «Мы из Пензы» получит 100 тыс. рублей Общество

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Вознаграждение в размере 100 тыс. рублей предусмотрено за победу в конкурсе на лучший эскизный проект скульптурной части стелы «Мы из Пензы», которую планируется установить в сквере «Пионерский».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За второе место будет выплачено 75 тыс. рублей, за третье — 50 тыс. рублей.

Победителей определит конкурсная комиссия, состав которой утвержден постановлением администрации Пензы №643.

Ее возглавил мэр Андрей Лузгин, замещать его будет вице-мэр Магомед Агамагомедов.

Также в состав комиссии вошли, в частности, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор региона Леонид Иоффе, председатель правления реготделения Союза художников России Виктор Шабанов, глава городского совета ветеранов Вячеслав Анпилогов и председатель правления пензенской областной организации Союза архитекторов России Александр Бреусов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в мае 2020 года управление градостроительства и архитектуры города объявило конкурс эскизных проектов скульптурной части стелы «Мы из Пензы» для размещения в сквере на улице Пионерской.

Согласно его условиям, в наносимых на объект изображениях необходимо отразить этапы развития Пензенской области с момента образования и до наших дней.

Прием заявок на участие будет осуществляться с 16 июня по 17 августа.

Итоги будут подведены до 23 сентября.