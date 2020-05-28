Разметку на отремонтированные зареченские дороги нанесут в июне Общество

Заречный, 28 мая 2020. PenzaNews. Разметка будет нанесена на отремонтированные дороги в Заречном Пензенской области и на подъезде к городу в июне. Об этом сообщается на сайте администрации ЗАТО.

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Согласно представленным данным, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») обновлено дорожное покрытие на участке за чертой города — от указателя «Заречный» в направлении Ахунского переезда, а также на проспекте Мира — от перекрестка с улицей Строителей до автозаправочной станции.

Кроме того, новый асфальт уложен на улице Заводской. В ближайшее время там будут завершены работы на тротуаре.

Реализация проекта в настоящее время продолжается. Ожидается, что окончательная приемка работ состоится в июне.