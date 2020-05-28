EN
18:00:59 Четверг, 28 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 66 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 581 человек выздоровел, 17 пациентов умерли

Разметку на отремонтированные зареченские дороги нанесут в июне

14:46 | 28.05.2020 | Общество

Печать

Заречный, 28 мая 2020. PenzaNews. Разметка будет нанесена на отремонтированные дороги в Заречном Пензенской области и на подъезде к городу в июне. Об этом сообщается на сайте администрации ЗАТО.

Разметку на отремонтированные зареченские дороги нанесут в июне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») обновлено дорожное покрытие на участке за чертой города — от указателя «Заречный» в направлении Ахунского переезда, а также на проспекте Мира — от перекрестка с улицей Строителей до автозаправочной станции.

Кроме того, новый асфальт уложен на улице Заводской. В ближайшее время там будут завершены работы на тротуаре.

Реализация проекта в настоящее время продолжается. Ожидается, что окончательная приемка работ состоится в июне.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Возбуждено дело о мошенничестве при проведении капремонта в доме на улице Рахманинова В Пензенской области известкование кислых почв проведут на 26 тыс. га
Валерию Капашину предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» В Пензенской области в апреле оборот общественного питания упал на 50,3%
В Пензе 11 человек задержаны по делу о мошенничестве с газовым оборудованием В Пензенской области решено возобновить плановую вакцинацию детей
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама