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В черте Пензы обнаружено новое место гнездования орлана-белохвоста

16:28 | 28.05.2020 | Общество

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Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обнаружили новое место гнездования орлана-белохвоста в черте города Пензы.

В черте Пензы обнаружено новое место гнездования орлана-белохвоста

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«На момент обследования в гнезде находились два оперившихся птенца», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минлесхоза.

В ведомстве напомнили, что к середине XX века орлан-белохвост полностью исчез с территории Пензенской области, где до этого считался редким видом.

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«После создания Пензенского водохранилища орланы-белохвосты стали ежегодно отмечаться здесь в период сезонных миграций», — уточнили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что лишь в 2000 году был зафиксирован первый факт гнездования хищных птиц на водохранилище, где в настоящее время известно о четырех жилых гнездах.

«Еще два места гнездования были обнаружены в Бековском районе (в 2009 году) и Вадинском (в 2014-м). В гнездовое время одиночные и парные взрослые птицы встречались в поймах рек Суры, Хопра, Вороны на территории Лунинского, Сердобского, Белинского районов, а также в Камешкирском районе. В период осенне-зимних кочевок отмечается на всей территории области», — сказали в Минлесхозе региона.

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