Заявка Пензы на получение федеральной поддержки для приобретения автобусов не прошла отбор Общество

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Заявка администрации Пензы на получение федеральной поддержки для приобретения автобусов большой вместимости не прошла отбор. Об этом сообщил глава города, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин.

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«По муниципальному транспорту: такое поручение было, администрацией готовились соответствующие документы для того, чтобы попасть в программу по льготному приобретению автобусов, но, к сожалению, насколько я знаю, мы в эту программу не попали», — сказал он в ходе 10-й очередной сессии пензенской гордумы в пятницу, 29 мая.

Комментируя свое отношение к идее создания муниципального предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками, Владимир Мутовкин выразил мнение, что имеет значение не форма собственности, а эффективность работы.

«Для наших граждан неважно, какой будет транспорт — муниципальный или частный. Главное, чтобы он работал эффективно и обеспечивал все те потребности по минимальной стоимости», — пояснил он.

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Пенза подала заявку на получение федеральной поддержки для приобретения 121 автобуса

В феврале 2020 года стало известно, что администрация Пензы совместно с управлением транспорта и связи города направила в Минтранс России заявку на получение федеральной поддержки для приобретения 121 автобуса в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), который предусматривает возможность обновления подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта.

Согласно информации, размещенной на сайте нацпроекта «БКАД», Минтрансом России были рассмотрены заявки 53 субъектов РФ на приобретение транспортных средств для осуществления регулярных перевозок пассажиров в 60 городских агломерациях на сумму 54 млрд. рублей.

При их рассмотрении оценивались, в частности, уровень развития инфраструктуры соответствующего вида транспорта, эффективность реализации госполитики в области развития рынка природного газа как моторного топлива и другие факторы.

По результатам рассмотрения заявок в 2020 году планируется поставить 447 автобусов и 64 троллейбуса в 12 городских агломераций. Перевозчики получат право приобретения транспортных средств на условиях льготного лизинга.

Предложения по распределению закупаемой техники направлены в правительство России.