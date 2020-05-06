Только самоизоляция поможет снизить темпы распространения коронавируса — Сергей Рыбалкин Медицина

Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. Максимально возможное сокращение числа контактов между людьми является единственным способом снизить темпы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение выразил главный врач пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин.

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«С одной стороны, вроде бы как-то мы говорим, что у нас много [заболевших] в легкой форме. С другой стороны, мы говорим о том, что больницы забиты. Просто-напросто население не может понять одного: [...] это заболевание [...] очень контагиозное оказалось, и вот контакты, даже ближние контакты, показали, что возникают очаги, как возник очаг, допустим, первоначальный — в хоровых коллективах», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в среду, 6 мая.

Сергей Рыбалкин добавил, что также распространению инфекции на территории региона способствовали граждане, прибывшие из-за рубежа и из Москвы.

«Когда мы говорим о мерах профилактики, мы имеем в виду именно ограничение контактов. Мы имеем в виду самоизоляцию. К сожалению большому, это единственное сейчас правильное направление, которое позволит снизить распространение заболевания», — пояснил он.

Главврач также обратил внимание на то, что лечение занимает две-три недели, поэтому подготовленный в Пензенской области коечный фонд постепенно заполняется.

«Что мы имеем в дальнейшем? Пока патогенный центр вируса за счет мутаций не изменится, не станет более таким «благоприятным», ситуация будет оставаться такой же. Несколько мутаций вируса должно пройти, чтобы снизить этот центр патогенности вируса. Поэтому только самоизоляция, только ограничительные функции помогут нам предохранить население от большего поражения», — подчеркнул Сергей Рыбалкин.