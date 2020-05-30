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На улице Карпинского в Пензе установлен новый остановочный павильон

09:49 | 30.05.2020 | Общество

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Пенза, 30 мая 2020. PenzaNews. Новый остановочный павильон, изготовленный муниципальным унитарным предприятием «Рекламное агентство «Аншлаг», установлен на улице Карпинского в Пензе.

На улице Карпинского в Пензе установлен новый остановочный павильон

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Каркас остановочного павильона — стальная сварная конструкция. Для ветрозащитных панелей — задние стенки павильона — и покрытия крыши использовано безопасное закаленное стекло. Элементы крепежа стекла выполнены из нержавеющей полированной стали», — пояснил директор МУП «РА «Аншлаг» Сергей Некрасов.

Скамья изготовлена из антивандального древесно-полимерного материала.

Помимо этого, павильон оборудован рекламно-информационной конструкцией.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, остановочный павильон на улице Карпинского — пробный вариант, по результатам эксплуатации которого будет приниматься решение о возможной установке такого типа конструкций на территории города.

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