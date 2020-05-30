Многодетным семьям из Заречного планируется предлагать земельные участки в Пензе Общество

Пенза, 30 мая 2020. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий возможность предоставления многодетным семьям из Заречного, нуждающимся в улучшении жилищных условий, земельных участков как на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), так и в Пензе, внесен в Заксобрание региона.

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В соответствии с ним, заявление в письменной форме о постановке на учет будет подаваться в орган местного самоуправления Заречного или Пензы по желанию семьи.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, земельные участки предоставляются таким семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

В декабре 2018 года Виктор Кувайцев, занимавший на тот момент должность главы администрации Пензы, сообщил, что рассматривается возможность предоставления на территории регионального центра земельных участков многодетным семьям, проживающим в Заречном.

Он пояснил, что ЗАТО не может обеспечить земельными участками все нуждающиеся многодетные семьи, в то время как в Пензе их сформировано достаточно.