EN
17:19:36 Суббота, 30 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 245 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 761 человек выздоровел, 19 пациентов умерли

Многодетным семьям из Заречного планируется предлагать земельные участки в Пензе

14:48 | 30.05.2020 | Общество

Печать

Пенза, 30 мая 2020. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий возможность предоставления многодетным семьям из Заречного, нуждающимся в улучшении жилищных условий, земельных участков как на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), так и в Пензе, внесен в Заксобрание региона.

Многодетным семьям из Заречного планируется предлагать земельные участки в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с ним, заявление в письменной форме о постановке на учет будет подаваться в орган местного самоуправления Заречного или Пензы по желанию семьи.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, земельные участки предоставляются таким семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

В декабре 2018 года Виктор Кувайцев, занимавший на тот момент должность главы администрации Пензы, сообщил, что рассматривается возможность предоставления на территории регионального центра земельных участков многодетным семьям, проживающим в Заречном.

Он пояснил, что ЗАТО не может обеспечить земельными участками все нуждающиеся многодетные семьи, в то время как в Пензе их сформировано достаточно.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
По факту гибели мужчины при пожаре в Мокшане организована проверка В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у девятерых детей
Житель Нижнего Ломова перевел телефонным мошенникам 470 тыс. рублей В Пензе преподаватель мединститута обвиняется в получении взятки
Под Пензой в результате пожара погиб мужчина Павел Полосин удостоен почетной грамоты пензенской гордумы
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама