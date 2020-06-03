В Заречном обновили галерею трудовой славы Общество

Заречный, 3 июня 2020. PenzaNews. Коллективы 14 предприятий, организаций и учреждений и столько же передовиков производства занесены в галерею трудовой славы города Заречного Пензенской области.

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Как сообщается на сайте городской администрации, этой чести удостоены АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко», ООО «Мебельная компания «Лером», детсад №11, школа №226, музейно-выставочный центр, МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства», ООО «Энергопромресурс», городской комплексный центр соцобслуживания населения, МП «Комбинат школьного питания», МКУ «Управление гражданской защиты», специальное управление ФПС №22, межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Заречный, комплексный врачебный здравпункт городской поликлиники МСЧ №59 ФМБА России и МАУ «Спортивно-культурный комплекс «Союз».

Кроме того, на доску почета занесены сотрудники ПО «Старт» — руководитель группы службы главного технолога Николай Бочаров, гальваник пятого разряда цеха гальванических, лакокрасочных покрытий и печатных плат Валентина Гусева и начальник конструкторского отдела службы главного конструктора Сергей Лукьянов.

Помимо этого, отмечены производитель работ дорожно-эксплуатационного цеха комбината благоустройства и лесного хозяйства Тофиг Мамедов, преподаватель зареченского технологического института Марина Круглова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея №230 Елена Мухаметова, преподаватель детской школы искусств Анна Булик, врач-терапевт участкового цехового врачебного участка комплексного врачебного здравпункта городской поликлиники МСЧ №59 Любовь Миронова и старший тренер отделения плавания СШОР «Союз» Елена Мельникова.

Также в галерею трудовой славы занесены главный государственный налоговый инспектор отдела информационно-аналитической работы ИФНС России по городу Заречному Татьяна Елагина, инспектор группы информационного обеспечения МО МВД России по ЗАТО Ирина Аброськина, юрисконсульт I категории муниципального учреждения «Правовое управление» Александр Давыдов, главный геодезист МКУ «Управление информатизации и обеспечения градостроительной деятельности» Елена Спирягина и старший инструктор – пожарный специальной пожарно-спасательной части №1 специального управления ФПС №22 Александр Шишкин.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 торжественное мероприятие по случаю обновления галереи трудовой славы отложено на неопределенный срок.