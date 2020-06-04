В Пензенской области откроют более 1 тыс. участков для голосования по поправкам в Конституцию Общество

Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. 1 тыс. 85 избирательных участков будет открыто в Пензенской области в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

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«Участки в основном все будут на том же месте, как и всегда», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в областном правительстве в четверг, 4 июня.

По словам Александра Синюкова, на сайте облизбиркома доступна функция «Найди свой избирательный участок», с помощью которой граждане могут узнать адрес помещения для голосования в зависимости от места регистрации.

«Изменения незначительные. К сожалению, в районах, особенно в сельских поселениях, у нас уменьшается количество избирателей. Есть деревни, в которых [живут] по несколько человек. В каждой деревне содержать участок становится просто нецелесообразно», — пояснил председатель избирательной комиссии Пензенской области.

Он особо обратил внимание на то, что привычных приглашений, которые жители обычно находят в своих почтовых ящиках перед выборами, не будет.

Как отметил Александр Синюков, это «последствие пандемии».

«Будет 107 участков по области обеспечено КОИБами [комплексами обработки избирательных бюллетеней]», — уточнил он, добавив, что в Пензе ими оснастят 82 участка, а в Заречном — все 25.

Председатель облизбиркома также сообщил, что видеонаблюдение осуществляться не будет.