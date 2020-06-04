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Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля

20:59 | 04.06.2020 | Общество

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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Совершеннолетние граждане России, в том числе жители Пензенской области, смогут принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ не только 1 июля — в день, определенный указом президента страны Владимира Путина, но и в течение шести дней до этого — с 25 по 30 июня. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 25 июня по 1 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В эти все семь дней будет проведена и организована работа», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве региона в четверг, 4 июня.

Александр Синюков уточнил, что бюллетень будет содержать один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?», при этом предусмотрено два варианта ответа — «да» и «нет».

По словам главы облизбиркома, обозначить свою позицию можно как на одном из избирательных участков, которых в Пензенской области будет открыто 1 тыс. 85, так и вне помещений для голосования — на дому.

Он пояснил, что для этого будет широко применяться механизм «Мобильный избиратель», предусматривающий возможность подачи с 5 по 21 июня заявления для голосования по месту нахождения через единый портал госуслуг, МФЦ и территориальные комиссии (ТИК), а с 16 по 21 июня — и через участковые (УИК).

Отвечая на вопрос о том, будет ли доступно в Пензенской области дистанционное электронное голосование, Александр Синюков отметил, что пока подобный формат в регионе использоваться не будет.

«Такая возможность в правовом плане предусматривается, но технически, наверное, пока не готовы», — выразил он свое мнение, напомнив, что сбор подписей избирателей с использованием портала госуслуг будет осуществляться в отдельных регионах страны в порядке эксперимента.

Комментируя алгоритм проведения общероссийского голосования в целом, председатель избирательной комиссии Пензенской области предположил, что утвержденный порядок позволит равномерно распределить поток граждан в период с 25 июня по 1 июля и избежать большого скопления людей на избирательных участках в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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