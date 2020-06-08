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Примерно 100 жителей Пензенской области остаются за границей

12:41 | 08.06.2020 | Общество

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Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Примерно 100 жителей Пензенской области пока не могут вернуться из-за границы в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов.

Примерно 100 жителей Пензенской области остаются за границей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, принимаются меры по доставке российских граждан на Родину.

«Данная работа продолжается. Когда она закончится, не знаю, потому что через Ростуризм формируются группы с вылетом то в Москву, то в Уфу, то в Самару и так далее», — пояснил Александр Крымов в ходе совещания в правительстве региона, в котором с помощью видеоконференцсвязи приняли участие главы администраций городских округов и муниципальных районов.

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