Примерно 100 жителей Пензенской области остаются за границей Общество

Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Примерно 100 жителей Пензенской области пока не могут вернуться из-за границы в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов.

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По его словам, принимаются меры по доставке российских граждан на Родину.

«Данная работа продолжается. Когда она закончится, не знаю, потому что через Ростуризм формируются группы с вылетом то в Москву, то в Уфу, то в Самару и так далее», — пояснил Александр Крымов в ходе совещания в правительстве региона, в котором с помощью видеоконференцсвязи приняли участие главы администраций городских округов и муниципальных районов.