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ПФР начал осуществлять выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей-сирот

10:03 | 11.06.2020 | Общество

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Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области приступило к осуществлению выплат гражданам, которые с апреля по июнь 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе отделения ПФР.

ПФР начал осуществлять выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей-сирот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно постановлению правительства [России №797 от 30 мая 2020 года], таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 тыс. 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход», — пояснили в Пенсионном фонде.

Узнать, кто имеет право на выплату, можно на сайте ПФР.

Заявление на получение средств необходимо подать до 1 октября.

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