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Названо число безработных в Пензенской области

16:46 | 11.06.2020 | Общество

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Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Примерно 18 тыс. жителей Пензенской области официально признаны безработными. Об этом губернатор Иван Белозерцев проинформировал президента России Владимира Путина в ходе рабочей встречи, состоявшейся в режиме видеоконференции в четверг, 11 июня.

Названо число безработных в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области зарегистрировано на сегодня порядка 18 тыс. безработных. Мы внимательно проанализировали прирост с марта. Почти половина от вновь зарегистрированных — это 43% — это те люди, которые или не работали, или находились в «серой» зоне. 25% — это пензенцы, которые реально потеряли работу с 1 марта», — сказал глава региона.

Он добавил, что в Пензенской области открыто более 10 тыс. вакансий, в первую очередь в сельском хозяйстве, социальной сфере, здравоохранении, ЖКХ и строительстве.

По словам Ивана Белозерцева, проблема безработицы очень волнует власти региона.

«Мы над ней работаем, и мы ее решим», — подчеркнул губернатор.

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