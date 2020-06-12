Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города Общество

Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей с Днем России и Днем города, празднование которого в Пензе из-за коронавируса перенесено на более поздний период.

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«Праздничный день 12 июня одинаково близок и дорог всем, кто искренне любит Отчизну, по праву гордится ее богатейшим историческим, духовным и культурным наследием, славными ратными традициями предков и готов добросовестно трудиться во имя процветания родной земли. В этом году мы встречаем торжества в сложных условиях пандемии коронавируса, но эти невзгоды заставили всех нас объединиться, прекрасно понимая, что только в сплочении наша сила», — отметил он.

Глава региона выразил уверенность в том, что пензенцы выйдут из этого испытания еще более сильными.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной деятельности на благо нашей великой Родины!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.