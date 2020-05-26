Мэр Пензы предложил перенести празднование Дня города на сентябрь Общество

Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин предложил перенести празднование Дня города с 12 июня на сентябрь из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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«В целях безопасности горожан необходимо проработать вопрос переноса празднования Дня города на более поздний срок, ориентировочно, на сентябрь», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 26 мая.

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Андрей Лузгин также поручил подготовить предложения по празднованию Дня России, который будет отмечаться 12 июня.

«Остается почти две недели. Надо сформировать окончательный план мероприятий и акций, которые мы можем организовать в сложившихся условиях», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.