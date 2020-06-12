Одну полосу виадука в районе Монтажного откроют для движения 13 июня Общество

Заречный, 12 июня 2020. PenzaNews. Одна полоса виадука в районе поселка Монтажный города Пензы будет открыта для проезда легковых автомобилей с 6.00 предстоящей субботы, 13 июня, при этом движение транспорта будет осуществляться по графику.

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Как сообщается на сайте администрации Заречного, с 6.00 до 14.00 предусмотрена возможность следования автотранспорта только по направлению из города в сторону федеральной трассы М5 «Урал».

С 14.00 до 21.00 наоборот можно будет проехать в направлении Заречного.

С 21.00 до 6.00 светофоры планируется настроить в реверсивном режиме.

Ожидается, что аналогично будет функционировать контрольно-пропускной пункт в районе Монтажного: с 6.00 до 14.00 предусмотрен только выезд из города, с 14.00 до 21.00 — въезд.

Однако это ограничение не касается тех, кто прописан на улицах Дежнева и Станционной. На КПП вместе с пропуском их потребуется предъявить паспорт.

Для пешеходов, грузового и пассажирского транспорта виадук пока останется закрытым.