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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем России

10:30 | 12.06.2020 | Общество

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Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Днем России, который отмечается 12 июня.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы живем в великой стране с великой историей. Бережно сохраняя память о прошлом, приумножая победы наших предков, мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее, твердо веря в процветание нашей Родины. Многие поколения пензенцев своим самоотверженным трудом вносили и вносят достойный вклад в развитие родного государства, способствуя укреплению его потенциала и славы», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин выразил уверенность в том, что совместными усилиями получится решить задачи, стоящие перед современным обществом.

«От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, любви и счастья, взаимопонимания и согласия, успехов во всех делах, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваша жизнь будет наполнена позитивом, а ваши добрые дела умножат славу родного Отечества! Новых вам побед и достижений! Пусть год от года наша Родина становится сильнее и богаче!» — сказал глава города.

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