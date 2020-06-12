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Флаг России торжественно поднят на набережной в Пензе

16:40 | 12.06.2020 | Общество

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Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Государственный флаг Российской Федерации торжественно поднят на набережной реки Суры у стелы «Слава Героям» 12 июня.

Флаг России торжественно поднят на набережной в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Под звуки гимна страны на площадку перед стелой его внесли сотрудники управления Росгвардии по Пензенской области.

Затем для участия в церемонии поднятия флага ведущие пригласили губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, студентку первого курса медицинского института ПГУ, волонтера Анастасию Ненашеву и ученика 9 класса школы №49, участника движения «Юнармия» Сергея Семина.

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Как отметил глава региона, символично, что церемония проходит у стелы «Слава Героям», на которой увековечены имена пензенцев, проявивших мужество при защите Отечества и совершивших трудовые подвиги в тылу.

«Мне очень приятно отметить, что есть патриотизм у нашего народа, есть патриотизм у нашей молодежи. Вы посмотрите, как в условиях сегодняшнего непростого времени, когда многие оказались в трудной жизненной ситуации, [...] стали помогать людям», — сказал он, обратив внимание на деятельность волонтеров в период пандемии коронавируса.

Губернатор поздравил жителей Пензенской области с Днем России и пожелал им счастья, здоровья и успехов.

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