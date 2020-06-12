Церемонию открытия галереи почета и славы в Пензе не стали отменять из-за коронавируса Общество

Пенза, 12 июня 2020. PenzaNews. Церемония открытия обновленной галереи почета и славы Пензенской области состоялась в День России, 12 июня, несмотря на то, что в регионе запрещено проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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«Мы не могли сегодня отказаться от этого мероприятия. Да, оно пройдет немного по-другому. Нет возможности сегодня пожать вам руки, обнять вас», — сказал губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к присутствующим.

Он подчеркнул, что земляки гордятся достижениями пензенцев, занесенных в галерею почета и славы.

«С Днем России! Всего вам самого-самого доброго! Низкий вам поклон! Спасибо за большой труд!» — добавил глава региона.

С ответным словом выступила заместитель главного врача пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Джамиля Курмаева.

«Хотелось бы сказать спасибо главному врачу нашего центра и всему нашему коллективу. [...] Сейчас наш коллектив работает в очень сложных условиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, но коллектив очень дружный, работа слаженная, и я думаю, что мы обязательно в скором времени победим коронавирусную инфекцию», — сказала она.

Всего в галерею почета и славы региона занесены коллективы 20 предприятий, организаций и учреждений и столько же передовиков.

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В их числе — АО «ПНИЭИ» (руководитель Вячеслав Фунтиков), АО «Белинсксельмаш» (Александр Горобец), ООО «Маякпринт» (Владимир Голубев), ООО «Ванюшкины сладости» (Наталья Кузякова), эксплуатационное локомотивное депо «Пенза» (Андрей Овчинников), АО «Пензенское объединение автовокзалов» (Роберт Степанов), Пензенский филиал ООО «Т2 Мобайл» (Юрий Камалов), ООО «Заказчик» (Сергей Соболев) и ООО «Строймаркет» (Михаил Русяев).

Кроме того, этой чести удостоены коллективы МУП «Водоканал» города Кузнецка (руководитель Валерий Горин), ООО «Энергопромресурс» (Илья Байдаров), ООО «Леспромхоз «Кузнецкий» (Иван Шумкин), ООО «ПензаМолИнвест» (Римантас Мацкевичюс), СПК «Петровский» (Алексей Фирюлин), ООО «Пачелмское хозяйство» ОП «МТК на 4600 стойломест в селе Аршиновка» (Евгений Шишурин), губернский лицей (Татьяна Танасова), театр юного зрителя Заречного (Андрей Кучишкин), мини-футбольный клуб «Лагуна-УОР» (Виталий Антонов), пензенский областной клинический центр СВМП (Сергей Рыбалкин) и бессоновский комплексный центр социальной помощи семье и детям (Елена Самсонова).

В число тех, кто отмечен лично, вошли начальник технологического бюро автоматно-механического цеха АО «НЛЭМЗ» Сергей Колесников, фрезеровщик шестого разряда производственного корпуса ОАО «Пензкомпрессормаш» Александр Нагаев, столяр мебельной фабрики «SV-Мебель» (ИП Стеклянников В.М.) Андрей Пимашин, инженер-механик ЗАО «Исток» Дмитрий Приказчиков, дежурный помощник начальника вокзала станции «Пенза-I» Алексей Савельев, водитель автобуса ООО «Кузнецкое пассажирское автотранспортное предприятие» Михаил Мордовочкин, заместитель директора филиала – технический директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Дудкин, главный инженер ООО «Пензадорстрой» Валентин Куканов, главный инженер по строительству ООО «ПКФ «Термодом» Андрей Пчелинцев и слесарь аварийно-восстановительных работ аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал» города Кузнецка Анатолий Зотов.

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Также на доску почета занесены заместитель директора по инвестдеятельности филиала ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго» Игорь Яценко, директор ГАУ «Юрсовский лесхоз» Равиль Байбеков, начальник цеха №2 ОАО «Пензенский хлебозавод №2» Оксана Дергузова, директор товарищества на вере имени Димитрова Петр Степанюк, главный инженер теплоэнергетического цеха АО «Земетчинский сахарный завод» Анатолий Прошкин, профессор центра непрерывного повышения профмастерства педагогических работников Института регионального развития Пензенской области Елена Купецкова, преподаватель театральных дисциплин пензенского колледжа искусств Тамара Седова, спортсмен пензенской областной СШОР водных видов спорта Егор Павлов, заместитель главного врача по медицинской части областного клинического центра СВМП Джамиля Курмаева и ведущий инспектор центра занятости населения Пензенского района Галина Милютина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 21 июня предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.