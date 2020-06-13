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Пропавшие в Кузнецке дети найдены

16:12 | 13.06.2020 | Общество

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Кузнецк, 13 июня 2020. PenzaNews. Местонахождение двоих братьев в возрасте 10 и 11 лет, самовольно ушедших из дома в Горном переулке в Кузнецке Пензенской области утром в субботу, 13 июня, установлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Пропавшие в Кузнецке дети найдены. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Несовершеннолетние обнаружены сотрудниками полиции на улице Заводской в городе Кузнецке», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что дети доставлены в кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР, в настоящее время их опрашивают.

Татьяна Махницкая отметила, что проверка, организованная по факту их исчезновения, продолжается.

«В ходе нее будут установлены обстоятельства и причины ухода несовершеннолетних из дома, исследованы условия их жизни и воспитания в семье», — пояснила она.

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