Автобусы из Заречного до дач пустят с 16 июня Общество

Заречный, 15 июня 2020. PenzaNews. Автобусы по дачным маршрутам будут пущены из Заречного Пензенской области с предстоящего вторника, 16 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«На время сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки с целью соблюдения социального дистанцирования на остановочных павильонах и в салонах автобусов движение муниципального пассажирского транспорта по дачным направлениям будет распределено по дням недели», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что до садоводческих обществ «Чемодановские дачи», «Звездочка» и «Победа» автобусы будут ходить по вторникам, четвергам и субботам; «Труд», «Строитель», «Пролетаровка» и «Пазелки» — по средам, пятницам и воскресеньям; «Полесье» — по средам, субботам и воскресеньям; до Степановки — по выходным.

«По рабочим дням движение автобусов в направлении коллективных садов будет осуществляться только в утренние часы и в вечернее время до 19.00, по выходным и праздничным дням в период с 7.00 до 11.00 и с 14.00 до 20.00», — добавляется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в каждом автобусе одновременно смогут находиться не более 40 человек.