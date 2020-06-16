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Владимир Подобед переизбран на пост председателя Общественной палаты Пензенской области

20:36 | 16.06.2020 | Общество

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Пенза, 16 июня 2020. PenzaNews. Глава торгово-промышленной палаты Пензенской области Владимир Подобед переизбран на пост председателя Общественной палаты региона.

Владимир Подобед переизбран на пост председателя Общественной палаты Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе первого заседания нового — шестого — состава совещательного органа, состоявшегося в правительстве области во вторник, 16 июня, его кандидатуру предложила член Общественной палаты России, директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь.

«Владимир Николаевич — человек очень грамотный, достойный», — сказала она, добавив, что его работа является примером честного служения Отечеству.

Оксана Чубарь отметила такие качества Владимира Подобеда, как высокое чувство ответственности, порядочность, доброту и неравнодушие.

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«Безусловно, он должен продолжить свою работу и возглавить Общественную палату Пензенской области шестого созыва», — подчеркнула она.

Других кандидатур предложено не было. В итоге Владимира Подобеда поддержали все 28 членов палаты, присутствовавших на заседании.

«Спасибо за добрые слова, сказанные в мой адрес. Мы все прекрасно понимаем: все, что было раньше, это уже в прошлом. Нужно каждый день, так сказать, удерживать ту планку, которую достиг», — сказал он.

Владимир Подобед уточнил, что 57% членов обновленной Общественной палаты Пензенской области работали в ее составе ранее, а 43% — избраны впервые.

Всего на заседании было рассмотрено шесть вопросов.

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