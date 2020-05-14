Завершено формирование нового состава Общественной палаты Пензенской области Общество

Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. Члены Общественной палаты Пензенской области, утвержденные губернатором Иваном Белозерцевым и Законодательным собранием региона, определили еще 11 членов из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

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В утвержденный список вошли: Ольга Антонова — от общественной организации «Пензенский союз потребителей (городской)», Сергей Зиновьев — от «Бессоновской ассоциации молодых», Ольга Коновалова — от первомайской районной организации пензенской областной организации Всероссийского общества инвалидов, Алексей Миронов — от местной общественной организации Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Октябрьского района Пензы, Андрей Прошин — от кузнецкого «Общего дела», Бронислав Цесис — от фонда «Общественность против наркомании».

Кроме того, в состав палаты включены представители общественных организаций по поддержке учреждений образования: школы №35 — Алексей Богородицкий, гимназии №13 — Ирина Егорова, школы №30 — Михаил Зейкан, классической гимназии №1 — Александр Лушников, школы №74 — Любовь Шульпина.

Как сообщается на сайте Общественной палаты Пензенской области, в июне планируется провести первое заседание, на котором будет избран председатель.