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Произведенный в Пензе дезинфекционный туннель установлен в резиденции президента РФ

14:50 | 17.06.2020 | Общество

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Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. Произведенный в Пензе туннель для профилактической дезинфекции одежды и открытых участков тела человека установлен в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Произведенный в Пензе дезинфекционный туннель установлен в резиденции президента РФ

Фото: Pnzreg.ru

Туннель изготовлен на предприятии «Моторные технологии», выпускающем продукцию под брендом Mizotty.

По словам генерального директора «Моторных технологий», депутата пензенской гордумы Ольги Израновой, поставить оборудование требовалось в сжатые сроки.

«Пензенское предприятие сумело это сделать быстрее и качественнее, нежели производители аналогов из-за рубежа», — отметила она.

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Комментируя информацию об установке дезинфекционного туннеля в Ново-Огарево, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что такое оборудование есть и в Кремле.

«Средства дезинфекции установлены и в Кремле. В Кремле их даже две штуки, установлены и в резиденции в Ново-Огарево. Вы знаете, что это основная сейчас рабочая база президента, он оттуда ездит в Кремль и возвращается обратно, там проводит много мероприятий, туда к Путину приезжают на встречу люди по работе», — сказал он журналистам в среду, 17 июня.

По словам пресс-секретаря главы государства, появление таких туннелей связано с эпидситуацией по коронавирусу.

«Они были установлены в самый разгар эпидемии. Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений. Хотя в большой степени многие из них уже сняты, но все-таки остается режим ношения масок и перчаток, и, конечно, там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности, они оправданы и объяснимы», — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

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