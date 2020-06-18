В Пензе сотрудники Росгвардии помогли мужчине выбраться из болота Общество

Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области пришли на помощь мужчине, который не мог самостоятельно выбраться из болота.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они прибыли на место — в лесополосу на территории Железнодорожного района Пензы — после того, как в правоохранительные органы позвонили встревоженные очевидцы, которые услышали крики о помощи.

«Правоохранители осмотрели местность и вскоре в болоте заметили мужчину, который находился в воде примерно в 4 метрах от берега и постепенно погружался в трясину. Оперативно оценив опасность ситуации, сотрудники Росгвардии сразу же приступили к спасению утопающего. Благодаря усилиям стражей порядка пострадавшего быстро вытащили на берег», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что для оказания медицинской помощи гражданину вызвали бригаду скорой.

«От госпитализации он отказался», — отметили в пресс-службе.