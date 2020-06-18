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В Пензе сотрудники Росгвардии помогли мужчине выбраться из болота

09:18 | 18.06.2020 | Общество

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Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области пришли на помощь мужчине, который не мог самостоятельно выбраться из болота.

В Пензе сотрудники Росгвардии помогли мужчине выбраться из болота. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они прибыли на место — в лесополосу на территории Железнодорожного района Пензы — после того, как в правоохранительные органы позвонили встревоженные очевидцы, которые услышали крики о помощи.

«Правоохранители осмотрели местность и вскоре в болоте заметили мужчину, который находился в воде примерно в 4 метрах от берега и постепенно погружался в трясину. Оперативно оценив опасность ситуации, сотрудники Росгвардии сразу же приступили к спасению утопающего. Благодаря усилиям стражей порядка пострадавшего быстро вытащили на берег», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что для оказания медицинской помощи гражданину вызвали бригаду скорой.

«От госпитализации он отказался», — отметили в пресс-службе.

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