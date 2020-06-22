Пропавший в Пензе мальчик найден Общество

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Местонахождение 6-летнего мальчика, который пропал во время прогулки в парке «Комсомольский» в Пензе в понедельник, 22 июня, установлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России.

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«Полицейские нашли ребенка в 17.45 на улице Литвинова на детской площадке, где он играл со знакомыми детьми», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что, по предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении него в течение дня совершено не было.

«В настоящее время ребенка доставили в отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе, где его передадут законному представителю», — пояснили в управлении.

В свою очередь старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая сообщила ИА «PenzaNews», что в рамках организованной ранее проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.