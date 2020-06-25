В Пензе продлен прием заявок на участие в фестивале граффити
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Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Прием заявок на участие в фестивале граффити, проведение которого в Пензе планировалось приурочить ко Дню молодежи России, продлен в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщается на сайте горспорткомитета, подать их потенциальные участники могут по 10 июля.
Ожидается, что сам фестиваль также будет проведен в июле.
Организатором фестиваля граффити, посвященного Дню молодежи России, выступил комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Непосредственное проведение мероприятия возложено на молодежный центр «Юность».
Согласно положению о фестивале, утвержденному председателем горспорткомитета Владиславом Чесноковым, эскизы работ должны отражать тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На изображениях могут быть показаны символические места, события и герои войны.