В Пензе продлен прием заявок на участие в фестивале граффити Общество

Пенза, 25 июня 2020. PenzaNews. Прием заявок на участие в фестивале граффити, проведение которого в Пензе планировалось приурочить ко Дню молодежи России, продлен в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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Как сообщается на сайте горспорткомитета, подать их потенциальные участники могут по 10 июля.

Ожидается, что сам фестиваль также будет проведен в июле.

Организатором фестиваля граффити, посвященного Дню молодежи России, выступил комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Непосредственное проведение мероприятия возложено на молодежный центр «Юность».

Согласно положению о фестивале, утвержденному председателем горспорткомитета Владиславом Чесноковым, эскизы работ должны отражать тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На изображениях могут быть показаны символические места, события и герои войны.