Депутаты разошлись во мнениях по вопросу выделения средств на памятник Петру и Февронии Общество

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы разошлись во мнениях относительно необходимости выделения бюджетных средств на установку памятника святым Петру и Февронии, который планируется разместить неподалеку от Спасского кафедрального собора.

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«Мы в период коронавируса, в период, когда у нас абсолютно на все нет денег, 2 млн. [рублей] бюджетных, народных средств тратим на памятник Петру и Февронии. Эти люди, для тех, кто не знает, вообще не существовали. Их нет в летописях. Это персонажи народного фольклора, извините. Равноценно поставить памятник бабайке», — сказал самый молодой депутат пензенской гордумы, член фракции КПРФ Александр Рогожкин при обсуждении вопроса о внесении изменений в бюджет Пензы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов в ходе 11-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 26 июня.

По его мнению это «категорически недопустимо».

Ему возразил старейший по возрасту депутат гордумы Петр Чугай, представляющий «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».

Он обратил внимание на то, что памятник Петру и Февронии олицетворяет семейные ценности, на разрушение которых, по его словам, в настоящее время направлены усилия Запада.

«Я считаю, что мы очень мало выделяем финансирования на то, чтобы защищать государство внутри, в нашем обиходе. У меня все. Я за бюджет!» — обозначил Петр Чугай свою позицию.

В свою очередь глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин уточнил, что бюджетные средства будут направлены не на сам памятник, а на постамент для него.

«Памятник ставится за счет спонсорских средств», — отметил он.

Владимир Мутовкин подчеркнул, что тоже выступает за семейные ценности и считает своим долгом их пропагандировать.

«Именно наши семейные традиционные ценности, а не какие-то другие, как правильно сказал Петр Прокофьевич [Чугай], которые нам навязывают извне», — подытожил он.