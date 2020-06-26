В Пензе внесены изменения в правила землепользования и застройки Общество

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы большинством голосов поддержали внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города в ходе 11-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 26 июня.

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Выступая по данному вопросу в качестве докладчика, начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Нина Кутырева пояснила, что необходимость корректировки правил связана с изменением генплана минувшей осенью.

«Во-первых, правила землепользования, которые действуют у нас сейчас, [...] абсолютно не соответствуют утвержденному генеральному плану 2019 года», — сказала она.

Нина Кутырева добавила, что были учтены замечания, поступившие после изменения генерального плана Пензы, а также в ходе публичных слушаний по ПЗЗ.

Кроме того, по ее словам, документ приведен в соответствие с требованиями классификатора видов разрешенного использования земельных участков и рядом нормативных актов.

Предлагаемые изменения вызвали большое количество вопросов у депутатов, которые обратили внимание на проблемы, возникающие у жителей и представителей бизнеса в их избирательных округах.

Как отметил заместитель главы Пензы, член фракции «Единая Россия» Иван Краснов, правила застройки и землепользования неизбежно будут приводить к дискуссии, поскольку затрагивают интересы разных сторон — населения, застройщиков и муниципалитета, которые зачастую не совпадают.

«Нам эти правила сейчас необходимо принять для того, чтобы город просто жил и развивался, а те моменты, которые есть, которые являются спорными, надо обсуждать [...] и учитывать в дальнейших документах градостроительного проектирования», — обозначил он свою позицию.

С этим согласился глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин.

«Вопросы, связанные с такими документами, однозначно сразу не могут быть идеальными так же, как неидеален у нас получился генплан, и сейчас к нему поступило уже больше 60 предложений, которые нужно рассматривать», — сказал он.

В итоге за изменение ПЗЗ проголосовали 18 присутствовавших на сессии депутатов. Против высказались шестеро. Столько же воздержались.