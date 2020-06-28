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В четырех селах и Каменке увековечили имена летчиков, погибших в годы войны

10:04 | 28.06.2020 | Общество

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Пенза, 28 июня 2020. PenzaNews. Представители регионального отделения Поискового движения России увековечили имена летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Земетчинского, Белинского и Каменского районов Пензенской области.

В четырех селах и Каменке увековечили имена летчиков, погибших в годы войны

Фото: пензенское реготделение Поискового движения России

Активисты установили имена членов экипажа самолета Пе-2 40-го авиационного полка разведки Главного командования Красной армии, разбившегося 16 марта 1942 года. Это лейтенанты Владимир Бройтман и Виктор Елисеев. На месте захоронения экипажа на окраине села Малая Ижмора открыт обновленный памятник.

В Пашково установлены обновленная мемориальная плита и информационный знак с именами членов экипажа 31-й отдельной корректировочной авиационной эскадрильи, погибших в районе села 20 февраля 1943 года.

На въезде в село Долгово увековечены имена членов экипажа самолета СБ, разбившегося 6 декабря 1942 года. Это лейтенант Борис Пастухов, младший лейтенант Михаил Свиридов и младший воентехник Савва Большаков. На гражданском кладбище в селе захоронение летчиков не удалось найти, но в их честь размещен мемориальный знак.

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В Поиме открыты обновленный памятник и мемориальный знак военному летчику Станиславу Бейнаровичу, погибшему вблизи села в 1942 году. Местные краеведы разыскали его родственников. Ожидается, что в ближайшее время они посетят могилу.

Кроме того, в Каменке открыт обновленный мемориал воинам, умершим от ран в эвакогоспитале, и погибшим летчикам 10-го запасного авиационного полка, дислоцировавшихся в городе. Благодаря работе поисковиков удалось установить имена 20 человек, ранее отсутствующих в списках увековеченных.

Работы проведены в рамках проекта «Наследники победителей», реализуемого с использованием средств президентского гранта.

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель регионального отделения Поискового движения России, заместитель директора школы №37 Лариса Казакова, на следующем этапе обновленные памятники и знаки будут открыты на территории Мокшанского, Пензенского, Пачелмского и Башмаковского районов.

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