Прокуратура встала на защиту прав женщин, не прекращающих грудное вскармливание после года Общество

Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области встала на защиту прав женщин, не прекращающих грудное вскармливание после первого года жизни ребенка.

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Положение, в котором находится эта категория кормящих матерей, оказалось в центре внимания надзорного ведомства после обращения местной жительницы, которой было отказано в выдаче справки, необходимой для получения предусмотренного региональным законодательством ежемесячного пособия на обеспечение питанием.

«Установлено, что министерство здравоохранения Пензенской области в 2011 и 2019 годах направило главным врачам медицинских учреждений письма с указанием о том, что кормящей матерью можно считать всех женщин, осуществляющих грудное вскармливание ребенка первого года жизни. После достижения ребенком возраста одного года справки на обеспечение питанием корящей матери выдавать по решению врачебной комиссии до достижения ребенком двух лет, факт кормления ребенка в возрасте от года до двух лет подтверждать исключительно контрольным кормлением», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что сложившаяся в регионе практика не отвечает требованиям федерального законодательства, создает для матерей, осуществляющих грудное вскармливание, трудности, вызванные условиями подтверждения наличия лактации, а также лишает возможности получать предусмотренные региональным законодательством меры социальной поддержки после достижения ребенком возраста двух лет.

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«По итогам проверки прокуратура региона внесла министру здравоохранения Пензенской области представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Права заявительницы восстановлены. Медицинским учреждением ей выдана справка, подтверждающая грудное вскармливание, для последующей реализации права на получение гарантированного государством пособия», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что Минздрав указал руководителям медучреждений на недопустимость применения ранее направленных в их адрес писем.

«Рекомендовано медицинским работникам использовать для определения лактации все возможные методы, в том числе сцеживание молока, осмотр грудных желез, кормление ребенка и другие. Инициирован вопрос о внесении изменений в региональное законодательство для установления понятия «кормящая мать», — уточнили в ведомстве.