Оформление пособия на обеспечение питанием беременных женщин стало доступно в режиме онлайн Общество

Пенза, 16 апреля 2020. PenzaNews. Услуга по назначению ежемесячного пособия на обеспечение питанием беременных женщин стала доступна в Пензенской области в электронном виде.

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Получить ее в режиме онлайн можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

«Во время прохождения плановых обследований в женской консультации будущей маме в медицинской информационной системе делается запись о том, что она беременна. В момент подачи заявления на получение пособия через региональный портал госуслуг информация о беременности автоматически сверяется с записью из медицинской информационной системы. Женщине необходимо заполнить только данные счета для перечисления денежных средств, остальная информация будет заполнена автоматически», — сообщил начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

Если беременная женщина находится на учете в коммерческой медицинской организации, то справку о постановке на учет ей необходимо предоставить лично в МФЦ или орган социальной защиты по месту жительства.

Размер ежемесячного пособия составляет 580 рублей.