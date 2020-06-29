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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 893 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 511 человек выписаны, 40 пациентов умерли

Глава Заречного прокомментировал данные о количестве заразившихся коронавирусом

14:17 | 29.06.2020 | Общество

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Заречный, 29 июня 2020. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Олег Климанов прокомментировал данные о количестве жителей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19, после многочисленных вопросов интернет-пользователей относительно публикуемой статистики.

Глава Заречного прокомментировал данные о количестве заразившихся коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие друзья! Хочу еще раз прояснить ситуацию и рассказать, как правильно читать статистику. На вчерашний день в стационаре проходят лечение 56 человек. Амбулаторно лечатся 301. Таким образом, количество находящихся на лечении на вчерашний день — 357 человек», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 29 июня.

Олег Климанов добавил, что максимальное число больных в стационаре доходило до 79, а лечащихся амбулаторно — до 349.

«На вчерашний день 460 человек уже выздоровело», — уточнил глава Заречного.

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Он обратил внимание на то, что ежедневный прирост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом не говорит об увеличении общего количества больных, поскольку результаты тестов приходят спустя определенное время и некоторые пациенты к этому моменту успевают выздороветь.

«На 28 июня число подтвержденных [диагнозов] равно 270», — отметил Олег Климанов.

Глава Заречного подчеркнул, что «число выздоравливающих каждый день превышает число заболевших, поэтому никакого прироста болеющих нет».

«Есть устойчивое снижение. Это позволило с 22 июня возобновить работу перинатального центра», — пояснил он.

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