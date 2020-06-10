Белозерцев заявил о «10-дневной давности» данных о новых случаях коронавируса в Пензенской области Медицина

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что ежедневно публикуемые данные о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе отражают не текущее положение дел, а ситуацию, «например, 10-дневной давности».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ситуация у нас находится под контролем. Ситуация у нас стабилизировалась по количеству заболевших. Вот те данные, которые сегодня появляются, — это «отложенные» протестированные уже результаты, например, 10-дневной давности. Почему? Потому что лаборатории у нас работают в две смены, и мы выполняем количество тестов в полтора раза больше от того норматива, который нам предписан Минздравом Российской Федерации, на 150% с лишним. И для того чтобы подать сведения в федеральную информационную систему, нужно два теста», — сказал глава региона в ходе 31-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 10 июня.

Иван Белозерцев повторно акцентировал внимание на том, что «ситуация стабилизировалась».

«Мы это видим по количеству заболевших, по больницам», — пояснил губернатор.

Читайте также

Эпидситуация по коронавирусу в Пензенской области остается неблагополучной — Роспотребнадзор

Он напомнил, что Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных в регионе в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Надеемся, что через неделю выйдем и на второй режим послабления. Тоже большое дело. Почему? Потому что каждый режим — снятие режима ограничений. Это значит, большая часть предприятий приступает к работе, и большее количество граждан имеют право как бы, ну возможность, выйти на улицу», — отметил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10 июня в Пензенской области зарегистрировано 3 тыс. 317 случаев заражения COVID-19, общее число выздоровевших в регионе — 2 тыс. 651, умерли 28 пациентов.

С начала месяца в регионе зафиксировано 985 новых случаев инфицирования коронавирусом: 1 июня — 85, 2-го — 85, 3-го — 83, 4-го — 84, 5-го — 90, 6-го — 86, 7-го — 98, 8-го — 110, 9-го — 138, 10-го — 126.