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Апелляция признала законным штраф в 250 тыс. рублей за продажу алкоголя без лицензии

17:50 | 29.06.2020 | Общество

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Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Пензенской области от 10 марта 2020 года, которым индивидуальному предпринимателю Алексею Куличкову из села Чемодановка назначен штраф в размере 250 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Апелляция признала законным штраф в 250 тыс. рублей за продажу алкоголя без лицензии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно материалам дела, приказом министерства сельского хозяйства Пензенской области от 28 февраля 2019 года была назначена внеплановая выездная проверка на предмет соблюдения предпринимателем требований федерального закона по месту осуществления деятельности — в селе Чемодановка на улице Фабричной, 8Б. В ходе осмотра торговых и складских помещений был выявлен факт оборота водки «Славный Урал» без лицензии.

По результатам рассмотрения дела предпринимателю был назначен штраф, с которым он не согласился и подал апелляционную жалобу.

Суд апелляционной инстанции не нашел для оснований для отмены решения Арбитражного суда Пензенской области и оставил жалобу без удовлетворения.

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