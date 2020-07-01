Около 150 пензенских социально ориентированных НКО включены в реестр для оказания поддержки Общество

Пенза, 1 июля 2020. PenzaNews. Министерство экономического развития России включило в обновленный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки в период распространения коронавируса, 149 НКО Пензенской области.

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В их числе — региональные отделения Поискового движения России, Российского детского фонда, Всероссийского общества инвалидов, Союза женщин России, «Молодой Гвардии Единой России», благотворительные фонды «Покров», «Караван добрых дел», «Рука помощи бездомным животным», АНО «Квартал Луи», фонд возрождения Спасского кафедрального собора Пензы, фонд поддержки региональных проектов «Развитие» и другие организации.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, данный реестр был скорректирован в минувший вторник, 30 июня, по результатам сверки информации с данными ФНС России.

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Из первоначального варианта, представленного в начале июня, были исключены ликвидированные организации, а также дополнительно добавлены некоторые НКО.

В реестр попали социально ориентированные некоммерческие организации, которые с 1 января 2017 года являлись получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами власти различных уровней, а также грантов президента России, поставщиками соцуслуг или исполнителями общественно полезных услуг.

Часть данных, дополнительно направленных федеральными и региональными органами власти, находится в обработке и будет добавлена в реестр после верификации.

Меры поддержки, доступные социально ориентированным НКО, перечислены в специальном разделе на сайте Минэкономразвития России.