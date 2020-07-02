В Пензенской области в ходе голосования зафиксировали три вида провокаций Общество

Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Три вида провокаций зафиксировано в Пензенской области при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ в период с 25 июня по 1 июля. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

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«Провокации были трех видов», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в четверг, 2 июля.

Александр Синюков пояснил, что они исходили, в частности, от лиц, которые все еще считают себя гражданами Советского Союза и не признают российское законодательство.

По его словам, данные жители региона незаконно требовали от представителей участковых избирательных комиссий исключить их из списка участников голосования и выдать бюллетень, чтобы им никто не воспользовался.

Глава облизбиркома добавил, что вторая группа провокаторов не признает Конституцию РФ и, следовательно, поправки, поэтому ее представители также требовали исключить их из списка участников голосования.

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«Третья группа лиц организованных, грамотных, которые [...] провоцировали наших членов комиссий на получение второго бюллетеня», — уточнил Александр Синюков, отметив, что были попытки проголосовать и на участке, и на придомовой территории.

Он обратил внимание на то, что за это предусмотрена административная ответственность.

«Мы не допустили этого двойного голосования, по предварительным результатам», — сказал председатель избирательной комиссии Пензенской области, уточнив, что вместе с тем проводятся «определенные по некоторым моментам проверочные действия».

Александр Синюков сообщил, что за семь дней в облизбирком поступило 64 письменных обращения, из ЦИК России на горячую линию — 42.

«Все обращения, которые [...] поступали по различным каналам связи, мы отрабатывали», — подчеркнул он.

Глава пензенского облизбиркома отметил, что нештатных ситуаций на территории региона во время общероссийского голосования не допущено.