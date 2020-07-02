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В Пензенской области за ходом голосования следили около 6 тыс. наблюдателей

14:40 | 02.07.2020 | Общество

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Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Около 6 тыс. наблюдателей следили за ходом голосования по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию РФ на территории Пензенской области. Об этом сообщил председатель Общественной палаты региона Владимир Подобед, который также возглавляет областную торгово-промышленную палату.

В Пензенской области за ходом голосования следили около 6 тыс. наблюдателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Были заключены соглашения с 62 общественными организациями и политическими партиями по назначению наблюдателей за проведением голосования. [...] Из политических партий заявляли своих наблюдателей «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа». 28 граждан подавали заявления самостоятельно», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в четверг, 2 июля.

Владимир Подобед уточнил, что всего поступило 5 тыс. 784 заявления, по которым были приняты положительные решения, однако в итоге направления выдали 5 тыс. 776 наблюдателям, а остальные граждане не получили их в связи с личными обстоятельствами.

«Организационных сбоев в ходе голосования не зафиксировано. [...] Легитимность проведенного голосования и достоверность его результатов подвергать сомнению нет оснований», — подчеркнул председатель Общественной палаты Пензенской области.

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