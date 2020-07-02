Пенза не вошла в число первых 20 городов, которым присвоят звание «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 2 июля 2020. PenzaNews. Пенза не вошла в число первых 20 городов, которым в ближайшее время будет присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

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По словам заместителя руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы по научной работе, почетного архивиста России Елены Малышевой, заявки на присвоение звания с сопутствующими документами поступили от 28 городов, представляющих 23 субъекта РФ и шесть федеральных округов.

«В процессе экспертизы поданных заявок были изучены архивные документы как федеральных, так и региональных архивов. [...] По результатам работы сейчас мы уже можем говорить о неких лидерах, рейтинге, который включают в себя города, имеющие наибольшие заслуги и обладающие наибольшим количеством орденов. Среди них первым выступает Нижний Новгород, затем — Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Саратов, Нижний Тагил, Омск, Казань и Новосибирск», — сообщила она в ходе заседания российского организационного комитета «Победа», которое президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции в четверг, 2 июля.

Она также попросила обратить внимание на Ярославль — город, который не имеет орденов, но был награжден 17 переходящими красными знаменами.

«Подсчитано, что ярославские шины могли бы одеть 800 танковых, 14 тыс. авиа- и 3,5 тыс. артиллерийских полков. Благодаря ярославским понтонам стало возможно форсирование крупных рек при наступлении Красной армии. Кроме того, Ярославль — один из ведущих центров паровозостроения. [...] Учитывая это, мы просим рассмотреть вопрос о возможности присвоения почетного звания всем 11 городам», — сказала Елена Малышева.

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В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак добавил, что в поддержку присвоения городам почетного звания по всей стране собрано более 7,8 млн. подписей.

«Здесь лидерами стали Уфа, Нижний Новгород, Казань, Самара, Саратов, Новосибирск и Челябинск. При этом Уфа показала максимальный результат. Там проголосовали более 1,2 млн. человек», — уточнил он.

Андрей Турчак обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность о присвоении почетного звания наряду с названными Еленой Малышевой 11 центрами оборонной промышленности еще девяти городам, среди которых — Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и Боровичи Новгородской области, где эта идея получила широкую народную поддержку.

Комментируя услышанное, президент России отметил, что ничто не препятствует присвоить звание сразу 20 городам.

«Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время. А сейчас от всей души поздравляю — и перечислю эти города — жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иванова, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей», — сказал он.