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Команда из Пензы стала победителем всеармейского конкурса «Мастер-оружейник»

10:06 | 03.07.2020 | Общество

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Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Команда Пензенского артиллерийского инженерного института (ПАИИ) одержала победу по итогам конкурса специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник», состоявшегося в рамках Армейских международных игр – 2020 (АрМИ-2020).

Команда из Пензы стала победителем всеармейского конкурса «Мастер-оружейник»

Фото: пресс-служба ЦВО

«Команда Пензенского артиллерийского инженерного института впервые за 5 лет выиграла все этапы и по общему времени установила новый рекорд соревнований. Второе место заняла команда Центрального военного округа. Замкнула тройку сильнейших команда Воздушно-десантных войск», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ЦВО.

Ожидается, что команда из Пензы представит Россию на международном конкурсе «Мастер-оружейник».

Всеармейский конкурс «Мастер-оружейник» стартовал на полигоне «Учебный» неподалеку от Пензы 27 июня.

Команды эвакуировали с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу и зенитную установку на 4 км, преодолевая курган, брод и другие препятствия, оперативно ремонтировали технику и затем производили контрольный выстрел. Также были проведены этапы по починке реактивных систем залпового огня, автоматов, пулеметов, гранатометов и пистолетов. По итогам ремонта военнослужащие выполняли стрельбы из каждого оружия.

Во время подготовки и проведения конкурса применялся комплекс мер, направленный на исключение случаев заболевания личного состава вирусными инфекциями. Участникам были сделаны тесты на коронавирус, в местах проживания и питания военнослужащих проводилась периодическая дезинфекция. Допуск зрителей на соревнования был ограничен.

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