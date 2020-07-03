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Верхняя часть улицы Московской в Пензе станет пешеходной — мэрия

13:31 | 03.07.2020 | Общество

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Пенза, 3 июля 2020. PenzaNews. Верхняя часть улицы Московской в Пензе, благоустройство которой планируется включить в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2021 год, станет пешеходной. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии 3 июля.

Верхняя часть улицы Московской в Пензе станет пешеходной — мэрия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Концепция благоустройства участка улицы от Спасского кафедрального собора до улицы Кураева подготовлена архитектурным бюро «Март». В соответствии с концептуальным предложением, на всем протяжении участка предполагается организация пешеходной прогулочной зоны», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что капитальный ремонт будет проведен на площади 14 тыс. 957 кв. метров.

Согласно данным портала госзакупок, 9 июня 2020 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с ООО «Союзпроект» в лице директора Игоря Смагина муниципальный контракт на разработку проектной документации на благоустройство улицы Московской на участке от улицы Кураева до улицы Карла Маркса. Его цена составила 2 млн. рублей. Срок выполнения работ — до 15 декабря 2020 года.

Задание на проектирование утверждено вице-мэром Магомедом Агамагомедовым.

«При проектировании придерживаться исторически сложившейся архитектурно-планировочной структуры и характера ландшафтной композиции улицы», — говорится в нем.

Фото: пресс-служба КБ «Стрелка»

В задании добавляется, что на месте существующей проезжей части должна быть организована прогулочная зона, предусматривающая запрет движения автотранспорта на всем протяжении, за исключением проезда спецтехники и машин для обслуживания существующих объектов.

«В проектной документации необходимо дать предложения по внешнему виду, габаритным размерам, конструктивным характеристикам и материалу изготовления малых архитектурных форм, приствольных решеток, элементов городской навигации и информации, фонарных столбов», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в основу проектной документации должна лечь концепция, разработанная совместно со специалистами московского КБ «Стрелка».

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