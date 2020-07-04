В Пензенской области перезахоронили останки бойца Красной армии Александра Рубцова Общество

Пенза, 4 июля 2020. PenzaNews. Церемония перезахоронения останков бойца Красной армии Александра Рубцова, погибшего в ходе Великой Отечественной войны в феврале 1942 года в Смоленской области, состоялась в Тамалинском районе Пензенской области.

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Участие в ней приняли родственники бойца, представители власти и общественных организаций.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, останки Александра Рубцова были обнаружены поисковиками вблизи деревни Вишняки 27 апреля 2020 года. Его личность удалось установить по медальону.

Рубцов Александр Иванович родился в деревне Наровчат Пензенской области в 1907 году.

Согласно банку данных «Мемориал», он был призван в ряды Красной армии 13 июня 1941 года.

В феврале 1942 года пропал без вести.

После обнаружения останков члены поискового отряда «Сапсан» нашли родственников бойца — племянников, проживающих в селе Куликовка Тамалинского района Пензенской области. Они приняли решение о перезахоронении останков бойца на малой родине.